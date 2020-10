Whirlpool, gli operai in corteo bloccano l’autostrada a Napoli per protestare contro la chiusura dello stabilimento (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno bloccato il raccordo autostradale all’altezza dello stabilimento di via Argine. La protesta rientra nelle iniziative di lotta contro la chiusura dello stabilimento prevista per sabato prossimo, 31 ottobre. Oggi i lavoratori stanno effettuando otto ore di sciopero proclamate dalle organizzazioni sindacali di categoria per sollecitare il governo ad un intervento deciso sulla multinazionale per scongiurare la cessazione delle attività produttive. Per il prossimo 5 novembre, inoltre, a Napoli è stato proclamato uno sciopero generale di quattro ore. Coinvolti tutti i settori produttivi nell’area metropolitana, con manifestazione in Piazza Dante per la vertenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I lavoratori delladihanno bloccato il raccordo autostradale all’altezzadi via Argine. La protesta rientra nelle iniziative di lottalaprevista per sabato prossimo, 31 ottobre. Oggi i lavoratori stanno effettuando otto ore di sciopero proclamate dalle organizzazioni sindacali di categoria per sollecitare il governo ad un intervento deciso sulla multinazionale per scongiurare la cessazione delle attività produttive. Per il prossimo 5 novembre, inoltre, aè stato proclamato uno sciopero generale di quattro ore. Coinvolti tutti i settori produttivi nell’area metropolitana, con manifestazione in Piazza Dante per la vertenza ...

