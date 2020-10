Troppo potere dai dati: l’Antitrust indaga Google per il predominio nella pubblicità online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Google è di nuovo nel mirino dell’Antitrust italiana per abuso di posizione dominante. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un’istruttoria contestando a Big G la sua posizione anticoncorrenziale nel mercato del digital advertising, in particolare approfittando dell’enorme mole di dati di cui dispone attraverso il suo ruolo monopolistico per quanto riguarda il settore delle ricerche online e dell’acquisizione di dati. Secondo l’Authority, Google avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea in merito alla disponibilità e l’utilizzo di dati nelle campagne pubblicitarie di display advertising, ossia quegli spazi che editori e proprietari ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)è di nuovo nel mirino dell’Antitrust italiana per abuso di posizione dominante. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un’istruttoria contestando a Big G la sua posizione anticoncorrenziale nel mercato del digital advertising, in particolare approfittando dell’enorme mole didi cui dispone attraverso il suo ruolo monopolistico per quanto riguarda il settore delle ricerchee dell’acquisizione di. Secondo l’Authority,avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea in merito alla disponibilità e l’utilizzo dinelle campagne pubblicitarie di display advertising, ossia quegli spazi che editori e proprietari ...

La posizione quasi monopolistica di Google rappresenta in questo settore una grande minaccia alla sopravvivenza di altre aziende concorrenti che non possono contare sui vantaggi tecnologici ...

