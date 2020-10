Torino - La Pininfarina Engineering verso la chiusura

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laha annunciato la messa in liquidazione del ramo, con sede a, al Lingotto. Lazienda, operativa nella progettazione e nei servizi nel settore automotive, dichiara perdite consistenti (nei mesi scorsi ripianate con innesti di liquidità) e difficoltà a rimanere nel settore in condizioni economiche sostenibili, capaci di garantirne la competitività.I progetti in Iran e in Cina. A comunicare la decisione sono stati i sindacati. La controllata della, che appartiene al colosso indiano Mahindra, è stata costituita recentemente e impiega molte professionalità di alto livello: in totale, gli addetti che rischiano il posto di lavoro sono 130. Laavrebbe registrato una perdita secca di 150 ...