The Voice Senior dal 20 novembre su Rai1. I coach (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Albano e Jasmine Carrisi Quella di The Voice Senior sarà una giuria a cinque. Lo show condotto da Antonella Clerici, e in onda da venerdì 20 novembre su Rai1, si avvarrà di un cast composto da un mix di new entry e volti già noti al pubblico dell’omonimo talent (nella sua versione tradizionale, però). Tra tutti, Albano Carrisi, che stavolta condividerà la poltrona doppia con la figlia esordiente Jasmine. Che scandalo (qui la nostra pagella)! Gli altri coach saranno Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Ad esclusione del rapper avellinese e della baby Lecciso, tutti nomi che hanno già avuto a che fare con il mondo dei talent. Albano, ad esempio, aveva debuttato nel suddetto genere televisivo proprio come ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Albano e Jasmine Carrisi Quella di Thesarà una giuria a cinque. Lo show condotto da Antonella Clerici, e in onda da venerdì 20su, si avvarrà di un cast composto da un mix di new entry e volti già noti al pubblico dell’omonimo talent (nella sua versione tradizionale, però). Tra tutti, Albano Carrisi, che stavolta condividerà la poltrona doppia con la figlia esordiente Jasmine. Che scandalo (qui la nostra pagella)! Gli altrisaranno Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Ad esclusione del rapper avellinese e della baby Lecciso, tutti nomi che hanno già avuto a che fare con il mondo dei talent. Albano, ad esempio, aveva debuttato nel suddetto genere televisivo proprio come ...

boiolaforfavs : RT @fcelanadara: imaginando a Dayane numa cadeira do The Voice.... - darayas_ : RT @fcelanadara: imaginando a Dayane numa cadeira do The Voice.... - blesedalcantara : @InfosPriscilla a Priscilla ser a quarta cadeira do The Voice (??) PriscillaNoEncontro - cultitachi : TWT GAVE ME THE VOICE FEATURE AHAHAHAHJAHHDJSJAH - flowerjsuk : Procrastinei e vi S09E04 of The Voice (BR)! #voicebrasil #tvtime -

Ultime Notizie dalla rete : The Voice «The Voice Senior»: la giuria (a cinque) del nuovo show Rai Vanity Fair Italia Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano: l’annuncio sui social

Gwen Stefani. La cantante dei No Doubt sposerà il fidanzato Blake Shalton. L'annuncio sui social con tanto di foto dell'anello e bacio appassionato ...

“Mi hai salvato la vita”: Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano, la foto del prezioso anello

Gwen Stefani e Blake Shelton hanno deciso di sposarsi. I cantanti e giudici di The Voice hanno annunciato ai fan il loro fidanzamento ufficiale. La scelta di diventare marito e moglie è arrivata ...

Gwen Stefani. La cantante dei No Doubt sposerà il fidanzato Blake Shalton. L'annuncio sui social con tanto di foto dell'anello e bacio appassionato ...Gwen Stefani e Blake Shelton hanno deciso di sposarsi. I cantanti e giudici di The Voice hanno annunciato ai fan il loro fidanzamento ufficiale. La scelta di diventare marito e moglie è arrivata ...