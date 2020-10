Temptation Island, Michael De Giorgio accoltellato: ‘Ho rischiato l’emorragia’ (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Notte di terrore per Michael De Giorgio. L’ex concorrente di Temptation Island, reality a cui prese parte con l’allora fidanzata Lara Zorzetto, è stato aggredito con una forbice che gli ha lesionato i tendini del polso. A raccontare il drammatico episodio è lui stesso in una storia Instagram, rassicurando sul fatto che l’intervento è andato bene, ma è ancora presto per valutare eventuali danni permanenti alla mano: “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia… Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non. L’intervento è andato bene. Non si sa ancora se rimarranno delle ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Notte di terrore perDe. L’ex concorrente di, reality a cui prese parte con l’allora fidanzata Lara Zorzetto, è stato aggredito con una forbice che gli ha lesionato i tendini del polso. A raccontare il drammatico episodio è lui stesso in una storia Instagram, rassicurando sul fatto che l’intervento è andato bene, ma è ancora presto per valutare eventuali danni permanenti alla mano: “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini ed hol’emorragia… Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non. L’intervento è andato bene. Non si sa ancora se rimarranno delle ...

