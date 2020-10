Spezia | il rammarico non cancella l’ottimo avvio in Serie A | Italiano può sorridere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’esultanza dei giocatori dello(Getty)Chi la fa, l’aspetti. Loconta due punti persi contro il Parma, frutto di una rimonta subita come quella che i liguri riuscirono a compiere contro la Fiorentina. Una gara quasi speculare, eppure questa squadra ha tanto da rammaricarsi per una classifica che potrebbe essere diversa se non fosse per qualche occasione sprecata di troppo e tanta, tanta sfortuna. Contro il Parma il pallone è andato a stamparsi sul legno per ben tre volte, mentre il rigore contro trasformato da Kucka arriva a tempo quasi scaduto. Un mix di malasorte ed ingenuità che, però, nonno uninaspettatamente positivo per la compagine bianconera allenata da Vincenzo: con questa voglia, grinta ed unità d’intenti, la ...