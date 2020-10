Serve un governo di salute pubblica. Parla Guido Gentili (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Tutti i partiti, di maggioranza e di opposizione, sono chiamati a una seria riflessione sul momento che stiamo vivendo: Serve una soluzione politica che porti alla nascita di un nuovo governo, in grado di agire con autorevolezza e pienamente legittimato dalla popolazione”. L’editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili – che in passato ha diretto due volte il quotidiano degli industriali italiani – la mette giù dritta: a suo avviso – ha affermato in questa conversazione con Formiche.net – solo un esecutivo di unità nazionale, anzi, meglio, di salute pubblica, potrebbe consentire al nostro Paese di gestire in modo adeguato l’inasprirsi dell’emergenza e di programmare con il necessario consenso la ripartenza. Direttore, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Tutti i partiti, di maggioranza e di opposizione, sono chiamati a una seria riflessione sul momento che stiamo vivendo:una soluzione politica che porti alla nascita di un nuovo, in grado di agire con autorevolezza e pienamente legittimato dalla popolazione”. L’editorialista del Sole 24 Ore– che in passato ha diretto due volte il quotidiano degli industriali italiani – la mette giù dritta: a suo avviso – ha affermato in questa conversazione con Formiche.net – solo un esecutivo di unità nazionale, anzi, meglio, di, potrebbe consentire al nostro Paese di gestire in modo adeguato l’inasprirsi dell’emergenza e di programmare con il necessario consenso la ripartenza. Direttore, ...

ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : 'Non facciamo cadere il Governo sul DPCM, ma serve dialettica' - M5S_Europa : Le #misure più stringenti hanno rappresentato una scelta sofferta e difficile, ma che hanno lo scopo di tutelarci.… - NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - MatteoGarau4 : Serve un governo di unità nazionale il prima possibile, Conte è troppo divisivo per gestire questa fase. - PalladeAtena : Crescita Debito Pubblico Pressione Fiscale non ci possiamo fermare chi ha maggiori capacità si metta in gioco per p… -