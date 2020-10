SERIE C | PALERMO-VITERBESE RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) I tanti casi di positività in casahanno decretato il rinvio di un ulteriore gara di campionato dei rosanero.Salta la sfida contro ladi domenica pomeriggio che si unisce così alle partite già rinviate contro Potenza, Turris e Catanzaro. Il comunicato della Lega Pro.8 a GIORNATA DI ANGARADEL 1° NOVEMBRE 2020 (Gir. “C”)Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerata la comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale - ASPProt.n. 5253/DP/F3 del 21 ottobre 2020 nella quale si ...

