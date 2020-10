"Sapete cosa dà più apprensione?". Crosetto dalla Palombelli, il fallimento quotidiano di Conte | Video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Questo governo non mostra sicurezza". Guido Crosetto, collegato con Barbara Palombelli a Stasera Italia, delinea con lucidità e spietatezza il vero problema dell'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte nella gestione dell'epidemia di coronavirus: "Questo tentativo che sembra fare ogni giorno, di aggiustare il tiro dopo ormai mesi di gestione, è quello che dà più apprensione". "Noi abbiamo mezza popolazione, soprattutto quella anziana, sull'orlo di una crisi di nervi - sottolinea il fondatore di Fratelli d'Italia -. Stanno chiusi in casa, con il bollettino quotidiano sempre più duro, e si deprimono. E il governo non indica una via. La strategia dovrebbe essere quali sono le misure ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Questo governo non mostra sicurezza". Guido, collegato con Barbaraa Stasera Italia, delinea con lucidità e spietatezza il vero problema dell'esecutivo guidato dal premier Giuseppenella gestione dell'epidemia di coronavirus: "Questo tentativo che sembra fare ogni giorno, di aggiustare il tiro dopo ormai mesi di gestione, è quello che". "Noi abbiamo mezza popolazione, soprattutto quella anziana, sull'orlo di una crisi di nervi - sottolinea il fondatore di Fratelli d'Italia -. Stanno chiusi in casa, con il bollettinosempre; duro, e si deprimono. E il governo non indica una via. La strategia dovrebbe essere quali sono le misure ...

mauro_suma : Ragazzi sapete cosa c'è? Che stasera faccio il tifo anch'io davanti alla tv! Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi! C… - chiarasheart : RT @bxonedd: fare osservazioni scherzose sul fisico di un’altra persona non è una cosa da sottovalutare. gente che prende in giro le person… - picchina : RT @callmebiondina: Ragazzi se non sapete cosa regalare, la risposta giusta inizia sempre per B e finisce con ORSA FIRMATA. - fallxngagain : RT @bxonedd: fare osservazioni scherzose sul fisico di un’altra persona non è una cosa da sottovalutare. gente che prende in giro le person… - justmsuraccent : RT @bxonedd: fare osservazioni scherzose sul fisico di un’altra persona non è una cosa da sottovalutare. gente che prende in giro le person… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete cosa De Maggio: 'Sapete cosa ha fatto ADL a Castel Volturno? Il Napoli parte tra un'ora per la Spagna' AreaNapoli.it CARILLO, Ottima prova. Errori? Problema mentale

Sapevamo che nella seconda parte di gara avremmo avuto un calo ... La gara di Roma? Dobbiamo studiare cosa migliorare dopo gli errori nelle ultime gare: sarà facile preparare un big match come quello ...

Guido Crosetto a Stasera Italia: "Il governo tenta di aggiustare il tiro ogni giorno, dà apprensione"

"Questo governo non mostra sicurezza". Guido Crosetto, collegato con Barbara Palombelli a Stasera Italia, delinea con lucidità e spietatezza il vero problema dell'esecutivo guidato dal premier ...

Sapevamo che nella seconda parte di gara avremmo avuto un calo ... La gara di Roma? Dobbiamo studiare cosa migliorare dopo gli errori nelle ultime gare: sarà facile preparare un big match come quello ..."Questo governo non mostra sicurezza". Guido Crosetto, collegato con Barbara Palombelli a Stasera Italia, delinea con lucidità e spietatezza il vero problema dell'esecutivo guidato dal premier ...