Sala e De Magistris scrivono a Speranza: “No al lockdown, lo dicono i dati” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, non sono favorevoli al lockdown paventato dal consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi. “Prepotentemente è tornato il tema del lockdown – le parole di Sala in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook – ma per quello che osservo ad oggi ritengo che sia una scelta sbagliata. Dirlo è nelle mie responsabilità e io ragiono con testa e cuore”. Al momento, nonostante la nuova ondata del virus si stia facendo sentire in maniera importante, i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive non sono assolutamente al livello di marzo in Lombardia. Siamo nell’ordine di 1/5 dei casi della prima fase, anche se l’aumento quotidiano dei casi è ... Leggi su blogo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giuseppe, sindaco di Milano, e Luigi De, primo cittadino di Napoli, non sono favorevoli alpaventato dal consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi. “Prepotentemente è tornato il tema del– le parole diin un video pubblicato sulla propria pagina Facebook – ma per quello che osservo ad oggi ritengo che sia una scelta sbagliata. Dirlo è nelle mie responsabilità e io ragiono con testa e cuore”. Al momento, nonostante la nuova ondata del virus si stia facendo sentire in maniera importante, i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive non sono assolutamente al livello di marzo in Lombardia. Siamo nell’ordine di 1/5 dei casi della prima fase, anche se l’aumento quotidiano dei casi è ...

