Regione Lazio, la segnalazione dei cittadini: ‘Test rapidi a prezzi triplicati in alcune strutture’ (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono state segnalate all’autorità garante della concorrenza e al comando dei Carabinieri dei Nas tutte quelle strutture che hanno sottoscritto l’accordo per le tariffe calmierate. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. “Giungono alcune segnaLazioni di cittadini in merito a comportamenti opportunistici sulle tariffe dei test antigenici applicate al pubblico dai laboratori privati che in alcune circostanze raddoppiano o triplicano la tariffa concordata di 22 euro o inseriscono dei sovraprezzi immotivati. E’ stato inviato formalmente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a tutti i Comandi dei Carabinieri dei Nas del Lazio l’elenco delle strutture autorizzate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono state segnalate all’autorità garante della concorrenza e al comando dei Carabinieri dei Nas tutte quelle strutture che hanno sottoscritto l’accordo per le tariffe calmierate. Lo rende noto l’Unità di Crisi della. “Giungonosegnani diin merito a comportamenti opportunistici sulle tariffe dei test antigenici applicate al pubblico dai laboratori privati che incircostanze raddoppiano o triplicano la tariffa concordata di 22 euro o inseriscono dei sovraimmotivati. E’ stato inviato formalmente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a tutti i Comandi dei Carabinieri dei Nas dell’elenco delle strutture autorizzate ...

borghi_claudio : @marco_evolution Quanta ignoranza. I dpcm si impugnano di fronte al tar non dai presidenti di regione e possono ess… - rtl1025 : ?? Sono 7.558 i nuovi casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in #Lombardia, per la regione il dato più… - RegioneLazio : #COVID: REGIONE LAZIO: NUOVA ORDINANZA DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EPIDEMIA Tutti i dettagli:… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Loredana_C84 : @BeppeGuffanti @andiamoviaora @cny45tpa Anche la Regione Lazio sul sito ha un sistema di tracciamento degli accessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 09:45 RomaDailyNews Nuovo record di contagi da Coronavirus in Italia (24.991), 1.963 nel Lazio. D’Amato: “Lavoriamo ad altri 1.450 posti letto”

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 24.991 (ieri si erano invece registrati 21.994 positivi). E’ boom di tamponi, ben 198.952, mentre sono ...

Forum Acqua: le proposte di Legambiente

Sono questi i temi e le proposte che Legambiente lancia oggi nel corso della seconda edizione del “Forum Acqua: per un Servizio Idrico Integrato sostenibile”, organizzata dall’associazione ambientalis ...

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 24.991 (ieri si erano invece registrati 21.994 positivi). E’ boom di tamponi, ben 198.952, mentre sono ...Sono questi i temi e le proposte che Legambiente lancia oggi nel corso della seconda edizione del “Forum Acqua: per un Servizio Idrico Integrato sostenibile”, organizzata dall’associazione ambientalis ...