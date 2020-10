Presidenziali Usa, Julia Roberts invita a votare citando “Notting Hill” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Julia Roberts, da Pretty Woman a oggi sfoglia la gallery Julia Roberts tra le star attiviste per le Presidenziali Usa. Continua la campagna di appello al voto delle star di Hollywood: l’ultimo apparso è quello di Julia Roberts, che come tanti attori e cantanti statunitensi da settimane sta invitando gli americani a votare alle Presidenziali del 3 novembre. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020), da Pretty Woman a oggi sfoglia la gallerytra le star attiviste per leUsa. Continua la campagna di appello al voto delle star di Hollywood: l’ultimo apparso è quello di, che come tanti attori e cantanti statunitensi da settimane stando gli americani aalledel 3 novembre. Leggi anche ...

