Maurizio Costanzo Show, polemiche per la platea piena: "Pago il test a tutti: dovrebbero farlo anche i teatri"

tutti i posti occupati, senza distanziamento, pochissime mascherine e plexiglass usato per separare le poltrone: è apparsa così la platea del Maurizio Costanzo Show nella prima puntata della 39esima edizione, andata in onda martedì 27 ottobre 2020. Un'immagine che ha colpito, non solo per la mancanza di distanziamento – adottata in qualsivoglia situazione ormai, davanti e dietro lo schermo tv – ma anche perché apparsa all'indomani della chiusura di cinema e teatri per effetto del DPCM del 24 ottobre scorso, che ha delineato le forme di un 'lockdown light' in attesa di chiusure più stringenti (perché l'ipotesi di allentamenti nell'immediato sembra davvero lontana).

