LIVE Sinner-Ruud 7-6 6-3, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro sconfigge il norvegese, ora Rublev in un ottavo di fuoco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! VINCE JANNIK Sinner! Ultimo scambio ben giocato, chiuso di dritto, 7-6(2) 6-3 e ora c’è Andrey Rublev agli ottavi! Raggiunge proprio agli ottavi Lorenzo Sonego, anche lui a questo punto del torneo. Vantaggio Sinner, MATCH POINT: è il quarto, con servizio esterno e dritto vincente dal centro. 40-40, doppio fallo di Sinner che manca dunque tutti i tre match point. 40-30 MATCH POINT Sinner: esce il dritto in avanzamento in uscita dal servizio, in larghezza. 40-15 DUE MATCH POINT Sinner: dritto in rete dopo uno scambio condizionato anche da un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce dunque qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! VINCE JANNIK! Ultimo scambio ben giocato, chiuso di dritto, 7-6(2) 6-3 e ora c’è Andreyagli ottavi! Raggiunge proprio agli ottavi Lorenzo Sonego, anche lui a questo punto del torneo. Vantaggio, MATCH POINT: è il quarto, con servizio esterno e dritto vincente dal centro. 40-40, doppio fallo diche manca dunque tutti i tre match point. 40-30 MATCH POINT: esce il dritto in avanzamento in uscita dal servizio, in larghezza. 40-15 DUE MATCH POINT: dritto in rete dopo uno scambio condizionato anche da un ...

