Imola a porte chiuse, niente pubblico per il Gp di domenica (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con il nuovo Dpcm il Gran Premio di domenica a Imola sarà a porte chiuse. Fino all'ultimo la Regione Emilia-Romagna ha tentato di trovare un accordo con il Comitato Tecnico Scientifico e il ministro ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con il nuovo Dpcm il Gran Premio disarà a. Fino all'ultimo la Regione Emilia-Romagna ha tentato di trovare un accordo con il Comitato Tecnico Scientifico e il ministro ...

SkySportF1 : Ufficiale la decisione: a Imola si corre a porte chiuse #ImolaGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : F1 a Imola, la gara si svolgerà a porte chiuse causa Covid - Agenzia_Ansa : Il Gran Premio di Formula 1 in programma nel fine settimana a #Imola si svolgerà, come prevede il #dpcm, a porte ch… - ItaliaNewsYT : RT @perchetendenza: 'Imola': Perché il GP dell’Emilia Romagna di Formula 1 in programma questo weekend si correrà a porte chiuse https://t.… - olivioromanini : RT @corrierebologna: #Formula1 gran premio #Imola2020 a porte chiuse -