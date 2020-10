I sussidi spingono le imprese a chiudersi a riccio. Così ci avvitiamo verso il declino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non sappiamo se ne usciremo migliori di prima. Abbiamo però una certezza: ne usciremo diversi. Questo è vero a livello individuale, collettivo e anche in relazione ai nostri comportamenti economici: daremo un valore diverso alle cose, consumeremo prodotti diversi in modo differente, e organizzeremo diversamente gli spazi e i tempi del lavoro. Se le cose stanno così – almeno per quanto riguarda la politica economica – il governo sta commettendo errori fondamentali, che lasceranno ferite tanto più profonde quanto più si prolungheranno nel tempo.Il Decreto Ristoro, appena licenziato dal Consiglio dei ministri, contiene alcune misure ovvie e necessarie: in particolare, stanzia 2,4 miliardi di euro per compensare le attività direttamente danneggiate dalle restrizioni in vigore, e altre risorse per quelle tipologie di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non sappiamo se ne usciremo migliori di prima. Abbiamo però una certezza: ne usciremo diversi. Questo è vero a livello individuale, collettivo e anche in relazione ai nostri comportamenti economici: daremo un valore dialle cose, consumeremo prodotti diversi in modo differente, e organizzeremo diversamente gli spazi e i tempi del lavoro. Se le cose stanno così – almeno per quanto riguarda la politica economica – il governo sta commettendo errori fondamentali, che lasceranno ferite tanto più profonde quanto più si prolungheranno nel tempo.Il Decreto Ristoro, appena licenziato dal Consiglio dei ministri, contiene alcune misure ovvie e necessarie: in particolare, stanzia 2,4 miliardi di euro per compensare le attività direttamente danneggiate dalle restrizioni in vigore, e altre risorse per quelle tipologie di ...

Se le norme spingono le imprese a chiudersi a riccio, molte lo faranno, perdendo dinamismo, reattività e trovandosi infine obsolete. Ogni trasformazione è dolorosa ed è particolarmente difficile, in ...

Se le norme spingono le imprese a chiudersi a riccio, molte lo faranno, perdendo dinamismo, reattività e trovandosi infine obsolete. Ogni trasformazione è dolorosa ed è particolarmente difficile, in ...