Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma fa dietrofront: 'Sono io la positiva al Covid' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Selvaggia Roma fa marcia indietro. La ex concorrente di Temptation Island ammette di essere lei la concorrente del Grande Fratello Vip positiva al Covid-19. Selvaggia sarebbe dovuta entrare nella casa lunedì 26 ottobre con Stefano Bettarini e Giulia Salemi ma in puntata Alfonso Signorini aveva spiegato che tra uno di loro c'era un sospetto caso di Coronavirus, motivo per cui gli ingressi erano stati bloccati. Qualche ora fa la Roma aveva negato di essere lei la persona positiva, ma ora vuota il sacco.

