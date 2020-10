Francia in lockdown da venerdì al 1 dicembre, Macron: “Sommersi dalla seconda ondata di Covid, più mortale”. Scuole rimarranno aperte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’aumento dei contagi in Francia è ormai fuori controllo, così il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato alla Nazione che da venerdì il Paese tornerà in lockdown “almeno fino al 1 dicembre”, anche se le Scuole e altre attività rimarranno aperte “con protocolli sanitari rafforzati”: sarà il primo in tutto il continente dall’inizio della seconda ondata di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono oltre 36mila le persone che hanno contratto il Covid-19, mentre in un primo momento le agenzie avevano battuto la cifra record di 70mila, con 244 decessi e un totale di oltre 3mila persone in terapia intensiva. Dati che hanno portato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’aumento dei contagi inè ormai fuori controllo, così il presidente della Repubblica, Emmanuel, ha annunciato alla Nazione che da venerdì il Paese tornerà in“almeno fino al 1”, anche se lee altre attività“con protocolli sanitari rafforzati”: sarà il primo in tutto il continente dall’inizio delladi coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono oltre 36mila le persone che hanno contratto il-19, mentre in un primo momento le agenzie avevano battuto la cifra record di 70mila, con 244 decessi e un totale di oltre 3mila persone in terapia intensiva. Dati che hanno portato il ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Francia lockdown nazionale da giovedì #FRANCIA - chedisagio : Se oggi Francia e Germania proclamano un lockdown, per noi è solo questione di tempo. - Agenzia_Ansa : Covid Macron: 'Siamo sommersi, urge colpo di freno'. Francia in lockdown da venerdì almeno fino al primo dicembre.… - TELADOIOLANIUS : In base alle scelte dei Governi, chi uscirà prima dalla pandemia recuperando anche economicamente? #lockdown… - matty_mrg : RT @lauranaka: Mentre in Italia la Puglia chiude tutte le #scuole la Francia di #Macron annuncia il #Lockdown2 totale, ma con scuole e fabb… -