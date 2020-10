“È tutto vero, purtroppo”. Adriana Volpe, la soffiata-bomba sulla sua vita privata (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La soffiata è arrivata da ‘Chi’, settimanale di gossip diretto dal sempre informatissimo Alfonso Signorini. Protagonista delle cronache rosa di queste ore è Adriana Volpe, ex conduttrice Rai, ex concorrente del Grande Fratello Vip e timoniera della trasmissione ”Ogni Mattina” sul canale Tv8. La crisi era nell’aria da tempo, ma adesso il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli sarebbe giunto al capolinea. Secondo la rubrica ”Chicche di gossip” del settimanale ‘Chi’ i due si sono lasciati e “la Volpe è tornata single”. Dai diretti interessati nessuna smentita o conferma, ma le voci sulla crisi matrimoniale tra la conduttrice e l’imprenditore circolavano ormai da mesi. Da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laè arrivata da ‘Chi’, settimanale di gossip diretto dal sempre informatissimo Alfonso Signorini. Protagonista delle cronache rosa di queste ore è, ex conduttrice Rai, ex concorrente del Grande Fratello Vip e timoniera della trasmissione ”Ogni Mattina” sul canale Tv8. La crisi era nell’aria da tempo, ma adesso il matrimonio trae Roberto Parli sarebbe giunto al capolinea. Secondo la rubrica ”Chicche di gossip” del settimanale ‘Chi’ i due si sono lasciati e “laè tornata single”. Dai diretti interessati nessuna smentita o conferma, ma le vocicrisi matrimoniale tra la conduttrice e l’imprenditore circolavano ormai da mesi. Da ...

gennaromigliore : #DeMagistris annuncia in una trasmissione tv, che frequenta più del suo ufficio ormai, che scenderà in piazza contr… - borghi_claudio : 'Ci sono GIA' DISPONIBILI gli indennizzi' dice #Conte Scegliete voi. Due di queste frasi sono vere. 1) E' una bu… - lauraboldrini : La #Lombardia dispone misure per contenere il #COVID19. Ma per qualcuno la propaganda viene prima di tutto. Vero S… - CapitanoPaolo90 : @Angelica3792 Vero che l'amore non e' bello se non e' litigarello pero'..tutto ha un limite ???? Mi sa che devi ricor… - adorvcth : si tutto molto hello ma quest'anno ci regalano la dance practice di halloween vero? vERO -