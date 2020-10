Decreto ristori, contributo fondo perduto e date accrediti: basteranno? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato quando saranno erogati i contribuiti a fondo perduto previsti dal Decreto ristori Fonte PixabayIl Decreto ristori è ormai entrato in vigore. Tra malcontento e tensioni adesso non resta altro che capire quali tipi di aiuti saranno dispensati per coloro che a causa dei restringimenti anti-covid devono abbassare la saracinesca in anticipo. Il Governo ha stanziato circa sei miliardi di euro per una platea di beneficiari di circa 460mila attività. Sono previsti infatti contributi a fondo perduto, proroga per altre 6 settimane della Cassa Integrazione e il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio. Tra le altre misure inserite nel Dpcm figurano anche la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato quando saranno erogati i contribuiti aprevisti dalFonte PixabayIlè ormai entrato in vigore. Tra malcontento e tensioni adesso non resta altro che capire quali tipi di aiuti saranno dispensati per coloro che a causa dei restringimenti anti-covid devono abbassare la saracinesca in anticipo. Il Governo ha stanziato circa sei miliardi di euro per una platea di beneficiari di circa 460mila attività. Sono previsti infatti contributi a, proroga per altre 6 settimane della Cassa Integrazione e il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio. Tra le altre misure inserite nel Dpcm figurano anche la ...

