Cisco accelera l' adozione sicura del cloud grazie a una nuova piattaforma Edge WAN

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Milano, 28 Ottobre 2020) - •presenta unaWAN (Wide Area Networking) che garantisce accesso sicuro e automatizzato alle applicazioni • LaCatalyst 8000l'del, fornendo opzioni flessibili per una piena visibilità e connessionealle applicazioni nel, nel data center e nell'. •Catalyst Cellular Gateways supporta la connessione da remotoalle più recenti tecnologie WAN wireless, aprendo la strada alle connessine 5G nelle filiali. Milano, 28 Ottobre 2020 –(NASDAQ: CSCO) ...

Ultime Notizie dalla rete : Cisco accelera

Yahoo Finanza

• Cisco presenta una nuova piattaforma Edge WAN (Wide Area Networking) che garantisce accesso sicuro e automatizzato alle applicazioni • La piattaforma edge Cisco Catalyst 8000 accelera l’adozione de ...(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti ...