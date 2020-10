Candele profumate, cascata di emozioni e ricordi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La casa diventa accogliente con una candela profumata. Stimolare l’olfatto con delle profumazioni appropriate a questo periodo permetterà di vivere a pieno lo spirito dell'autunno. Profumi intensi ed avvolgenti degli agrumi, della cannella, della vaniglia ma anche delle note legnose sono ideali. Serviti di Candele profumate o diffusori di olii essenziali per spargere le fragranze autunnali nella tua casa, avranno un effetto rilassante. Com'è noto, i profumi sanno risvegliare ricordi legati a momenti speciali della nostra vita, hanno un effetto potente sull'umore e sulle emozioni di ciascuno. L'odore della cannella, ad esempio, può evocare il calore della condivisione durante il Natale, il profumo dei pini e del caminetto una stagione indimenticabile e quello del bucato appena lavato può ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La casa diventa accogliente con una candela profumata. Stimolare l’olfatto con delle profumazioni appropriate a questo periodo permetterà di vivere a pieno lo spirito dell'autunno. Profumi intensi ed avvolgenti degli agrumi, della cannella, della vaniglia ma anche delle note legnose sono ideali. Serviti dio diffusori di olii essenziali per spargere le fragranze autunnali nella tua casa, avranno un effetto rilassante. Com'è noto, i profumi sanno risvegliarelegati a momenti speciali della nostra vita, hanno un effetto potente sull'umore e sulledi ciascuno. L'odore della cannella, ad esempio, può evocare il calore della condivisione durante il Natale, il profumo dei pini e del caminetto una stagione indimenticabile e quello del bucato appena lavato può ...

La casa diventa accogliente con una candela profumata. Stimolare l’olfatto con delle profumazioni appropriate a questo periodo permetterà di vivere a pieno lo spirito dell’autunno. Profumi intensi ed ...

L'attesa del Natale diventa più magica con questi calendari dell'avvento beauty

Custodiscono candele profumate mignon, prodotti make up must have in versione ridotta, mini taglie di creme o profumi da osare, provare, amare e riscoprire. Sono i calendari dell'Avvento beauty 2020, ...

L'attesa del Natale diventa più magica con questi calendari dell'avvento beauty

Custodiscono candele profumate mignon, prodotti make up must have in versione ridotta, mini taglie di creme o profumi da osare, provare, amare e riscoprire. Sono i calendari dell'Avvento beauty 2020, ...