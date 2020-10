Borsa: Tokyo, apertura in calo, -0,47%, (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - Tokyo, 28 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno meno, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa in scia ai timori di un'espansione dei contagi di coronavirus a livello ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, -, 28 OTT - Ladiavvia la seduta col segno meno, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa in scia ai timori di un'espansione dei contagi di coronavirus a livello ...

La compagnia aerea giapponese non chiudeva un esercizio in passivo sin dalla sua ri-quotazione alla Borsa di Tokyo, nel 2012. Lo riferiscono fonti aziendali citate da “Kyodo”, che ricorda il colpo ...

Imprese: Thailandia, chiude il grande magazzino giapponese Tokyu

Tokyu Departmet Store, parte della società giapponese Tokyu, quotata alla Borsa di Tokyo, è solo l’ultima di una serie di società giapponesi della vendita al dettaglio e della grande distribuzione ad ...

