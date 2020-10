Bonaccini | “Serve chiarezza | per uno che viene ricoverato c’è uno che resta fuori”

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) BOLOGNA – “È bene usare parole di chiarezza: per ogni persona in più positiva che deve essere ricoverata in un ospedale per Covid, circa 120 ieri, ce ne sono altrettante che debbono stare fuori e non possono curarsi per altre patologie“. Lo ha detto in un passaggio della sua relazione all’assemblea legislativa il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha citato in particolare le operazioni chirurgiche programmate tra le ‘vittime’ della crescente ospedalizzazione di pazienti Covid.