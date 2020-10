Atp Vienna 2020: Djokovic batte Coric, sarà numero uno del mondo a fine anno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Novak Djokovic sarà numero uno del ranking Atp a fine 2020. La certezza matematica arriva con la vittoria del serbo su Borna Coric nel match valevole per il secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna 2020. Una partita vinta di carattere da Nole, che nel primo set porta a casa un tiebreak complicatissimo, terminato con il punteggio di 13-11. Nel secondo parziale. Djokovic riesce a chiudere prima la pratica, non concedendo alcuna palla break e sfruttando le occasioni concesse dal croato. Al terzo turno Djokovic affronterà il vincitore tra Hubert Hurkacsz e Lorenzo Sonego. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Novaksaràuno del ranking Atp a. La certezza matematica arriva con la vittoria del serbo su Bornanel match valevole per il secondo turno del torneo Atp 500 di. Una partita vinta di carattere da Nole, che nel primo set porta a casa un tiebreak complicatissimo, terminato con il punteggio di 13-11. Nel secondo parziale.riesce a chiudere prima la pratica, non concedendo alcuna palla break e sfruttando le occasioni concesse dal croato. Al terzo turnoaffronterà il vincitore tra Hubert Hurkacsz e Lorenzo Sonego.

