Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 09 | 15

(Di martedì 27 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 27 OTTOBREORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. FORTI DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO CON CIRCA DIECI CHILOMETRI DI CODA TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE; RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA ALL’LATEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA MENTANA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI; SULLA TIBURTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; INFINE, SI PROCEDE IN COLONNA SULLA LAURENTINA TRA TRIGORIA E VIA DI CASTEL DI LEVA; IN CHIUSURA, ...