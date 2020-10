TIM | Gubitosi | FiberCop operativa in 1° trim 2021 Lavoriamo su rete unica

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – “saràentro il primoestre del prossimo anno e accelererà, ad un ritmo mai visto in precedenza in Italia, lo sviluppo della fibra Ftth. Quanto alla sua gestione, posso dire che il presidente sarà Massimo Sarmi, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel nostro settore”. Lo annuncia nel corso di un’intervista sul Messaggero l’Amministratore Delegato di Tim, Luigiparlando dello sviluppo della newco sulla fibra. Quanto al progetto di, che dovrebbe includere anche Open Fiber, assicura: “noi non abbiamo smesso di lavorarci e anche il governo è al lavoro e sembra molto determinato. Nel frattempo, continuiamo a lavorare su”. “E ...