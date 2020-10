Tampone Cristiano Ronaldo | oggi il test finale per esserci a Juve-Barcellona

(Di martedì 27 ottobre 2020)si sottoporrà all’ultimoutile per giocarentus-in programma mercoledì Giornata decisiva per la presenza diin Champions League. Il portoghese si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovoil cui esito si conoscerà nella giornata di. In mattinata poi effettuerà un successivoche sarà di fatto l’ultimo utile per poter essere a disposizione per il. Nell’ultimo, la carica virale del portoghese era molto bassa: il giocatore e lasperano che ilodierno possa essere ...

capuanogio : Secondo @cmjornal #Ronaldo è risultato ancora positivo al tampone #Covid19 - SkySport : Cristiano Ronaldo ancora positivo al tampone: news sul rientro - juventusfc : ?? @Pirlo_Official :«Ci siamo ritrovati bene, abbiamo scaricato. A parte @chiellini sono tutti a disposizione. Per… - AleGobbo87 : RT @Viglianesi_S: Dio #Cristiano è risultato negativo al tampone. Se tra 24 ore sarà ancora negativo, mercoledì sarà in campo a fare il cul… - juventusfire : Se @Cristiano otterrà un tampone negativo oggi, potrà sfidare Messi e compagni mercoledì. -

Ultime Notizie dalla rete : Tampone Cristiano

Giornata decisiva per la presenza di Cristiano Ronaldo in Champions League. Il portoghese si è sottoposto nelle scorse ore ad un nuovo tampone il cui esito si conoscerà nella giornata di oggi. In ...Sono ore di grande attesa in casa Juventus, per i tifosi, per Andrea Pirlo e soprattutto per Cristiano Ronaldo, che potrebbe tornare in campo per la supersfida di Champios League contro il Barcellona ...