Scuole, 3.170 tamponi in una settimana I positivi sono 132, in quarantena 52 classi (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus, i dati dell’Ats sullo screening negli istituti scolastici della Bergamasca. Da inizio anno scolastico eseguiti oltre 14 mila tamponi. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus, i dati dell’Ats sullo screening negli istituti scolastici della Bergamasca. Da inizio anno scolastico eseguiti oltre 14 mila

chilisummer : @chiaraped invece hanno deciso (Fontana) di adottare misure più restrittive dei DPCM illegali (chiusura totale dell… - CastigliMirella : In questa fase il presidente #Fontana ha ragione: #basta tergiversare. Mettere in #DAD le scuole #superiori serve.… - GiuliaOhara : Nelle Marche più di 170 ricoverati. +22 rispetto a ieri ma il problema è stato risolto con la DAD al 50% per la scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole 170 Scuola: 170 mila studenti disabili cambieranno prof sostegno - Dalle scuole Agenzia ANSA Scuole, 3.170 tamponi in una settimana I positivi sono 132, in quarantena 52 classi

Da inizio anno scolastico eseguiti oltre 14 mila tamponi. I tamponi eseguiti nelle scuole bergamasche nella settimana tra il 19 e il 24 ottobre sono 3.170 e i casi positivi riscontrati 132. Lo ...

Covid, la Fials: "Ospedale San Martino con 170 positivi tra i lavoratori"

GENOVA - Al Policlinico San Martino sono stati registrati 170 nuovi casi di positività tra i lavoratori ... sul modello di quanto si sta sperimentando nelle scuole oltre a programmare e attivare tutte ...

Da inizio anno scolastico eseguiti oltre 14 mila tamponi. I tamponi eseguiti nelle scuole bergamasche nella settimana tra il 19 e il 24 ottobre sono 3.170 e i casi positivi riscontrati 132. Lo ...GENOVA - Al Policlinico San Martino sono stati registrati 170 nuovi casi di positività tra i lavoratori ... sul modello di quanto si sta sperimentando nelle scuole oltre a programmare e attivare tutte ...