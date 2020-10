Roma, scontri a piazza del Popolo: bombe carta e cassonetti in fiamme, cariche della polizia (Di martedì 27 ottobre 2020) scontri a Roma in piazza del Popolo dove alle 19 si erano date appuntamento le categorie più colpite dalla crisi Covid. Una frangia di manifestanti incappucciati ha cominciato a lanciare bombe... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 ottobre 2020)indeldove alle 19 si erano date appuntamento le categorie più colpite dalla crisi Covid. Una frangia di manifestanti incappucciati ha cominciato a lanciare...

salvosottile : Roma, poco fa. Una decina di teppistelli (vicini a Forza Nuova) provano a lanciare sassaiole e bottiglie contro le… - repubblica : Roma, Forza Nuova in piazza del Popolo contro la 'dittatura sanitaria': provocazioni e scontri con la polizia [di L… - RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - fedlord93 : RT @localteamtv: Nuovi scontri a Roma: cariche della polizia in Piazza del Popolo - Claudio38748087 : continuano i scontri a Roma in questi minuti, evidentemente la bodenza di fuoco di Conte non li ha convinti -

Al culmine di un pomeriggio di tensione, in piazza del Popolo a Roma un parte del corteo indetto da Forza Nuova (200-300 persone la partecipazione stimata) è venuto a contatto con la polizia.

