Richeldi (Cts): "Le scuole sono sicure, giusto tenerle aperte"" (Di martedì 27 ottobre 2020) “Sulle scuole si è fatto grande lavoro” e “in base ai dati che abbiamo in questo momento possiamo tenerle aperte, naturalmente con tutte le cautele e le attenzioni, come tamponi, quarantene, isolamenti e mascherine”.Così, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, il direttore dell’unità di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma Luca Richeldi, componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), sottolineando anche che si partiva da una situazione di svantaggio strutturale.“Siamo il Paese - ha precisato l’esperto - che ha tenuto le scuole chiuse più a lungo. E questo ha consentito di portare il numero dei contagi probabilmente a livelli più bassi in Europa e quindi di ripartire con un certo vantaggio. Inoltre ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) “Sullesi è fatto grande lavoro” e “in base ai dati che abbiamo in questo momento possiamo, naturalmente con tutte le cautele e le attenzioni, come tamponi, quarantene, isolamenti e mascherine”.Così, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, il direttore dell’unità di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma Luca, componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), sottolineando anche che si partiva da una situazione di svantaggio strutturale.“Siamo il Paese - ha precisato l’esperto - che ha tenuto lechiuse più a lungo. E questo ha consentito di portare il numero dei contagi probabilmente a livelli più bassi in Europa e quindi di ripartire con un certo vantaggio. Inoltre ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Richeldi Cts Richeldi (CTS): “Per i dati che abbiamo le scuole possono rimanere aperte” Orizzonte Scuola Tamponi solo ai sintomatici, il Cts pensa di cambiare strategia: «Ma non è una resa»

Fare i tamponi solo ai sintomatici “non credo che sia una resa, potrebbe essere un necessario e temporaneo cambio di strategia. Loro sono quelli che hanno più necessità di essere diagnosticati per due ...

Covid, Richeldi: “Tamponi solo per i sintomatici”

