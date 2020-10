Rafael Leao, i numeri della consacrazione. Pioli: «È il suo anno» (Di martedì 27 ottobre 2020) Rafael Leao ha iniziato in maniera strabiliante la nuova stagione: la predizione di Pioli su di lui sembra si stia avverando Rafael Leao, MVP eletto dai tifosi ieri sera in Milan-Roma, ha messo a segno il secondo e terzo assist stagionale (record in carriera). numeri che si aggiungono alle due reti realizzate contro lo Spezia e che rendono l’attaccante portoghese una delle principali rivelazione di questo inizio di stagione del Milan. Dopo un’annata altalenante (2019/20) e di giustificato ambientamento, ora Rafael Leao è pronto alla definitiva consacrazione. I suoi strappi contro Roma e Inter hanno permesso al Milan di trovare soluzioni nuove e insperate soprattutto dopo l’infortunio al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020)ha iniziato in maniera strabiliante la nuova stagione: la predizione disu di lui sembra si stia avverando, MVP eletto dai tifosi ieri sera in Milan-Roma, ha messo a segno il secondo e terzo assist stagionale (record in carriera).che si aggiungono alle due reti realizzate contro lo Spezia e che rendono l’attaccante portoghese una delle principali rivelazione di questo inizio di stagione del Milan. Dopo un’annata altalenante (2019/20) e di giustificato ambientamento, oraè pronto alla definitiva. I suoi strappi contro Roma e Inter hpermesso al Milan di trovare soluzioni nuove e insperate soprattutto dopo l’infortunio al ...

