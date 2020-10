Omicidio Gianna Del Gaudio | ultime notizie | processo al via

(Di martedì 27 ottobre 2020) Al via ilper l’Del, avvenuto nell’agosto 2016,: oggi il giorno di Antonio Tizzani. Al via ilper la morte diDel, l’insegnante di Seriate, nel bergamasco, uccisa con un taglio alla gola nella notte fra il 26 e il 27 agosto 2016. Nel corso di …

Bergamonews : - Ely7410 : @matihome895 Io ho cambiato canale re4 l omicidio di gianna meglio di sta recita?? - zazoomblog : Omicidio Gianna Del Gaudio intercettato il marito: “Ho ucciso un angelo” - #Omicidio #Gianna #Gaudio - pomeriggio5 : Omicidio di Gianna Del Gaudio: le intercettazioni ambientali che potrebbero incastrare il marito Antonio Tizzani… - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: Omicidio di Gianna Del Gaudio, le nuove intercettazioni di Antonio Tizzani sembrano incastrare il marito #Pomeriggio5 http… -

Antonio Tizzani ha invece sostenuto la tesi dell’omicidio compiuto da uno sconosciuto ... Le parole di Antonio Tizzani in Aula Oggi in Aula al processo per la morte di Gianna Del Gaudio era proprio il ...“L’ho inseguito ma in quel momento ho notato Gianna riversa a terra sul pavimento in una pozza ... una serie di intercettazioni rilevate dai carabinieri nei mesi successivi all’omicidio. Come quella ...