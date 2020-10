Milan-Roma, due rigori inventati e disastro Var. "L'arbitro Giacomelli da sospendere per tutta la stagione" (Di martedì 27 ottobre 2020) "arbitro e Var disastrosi". Il giudizio dopo il pirotecnico 3-3 tra Milan e Roma è pressocché unanime: il grande protagonista in negativo è stato il direttore di gara, Piero Giacomelli. Nella ripresa, nel giro di pochi minuti, il disastro che riesce a scontentare tutti: prima il rigore assegnato alla Roma (quello del 2-2) per un intervento di Bennacer su Pedro. Il fallo, in realtà, pare essere dello spagnolo anticipato dall'algerino del Milan. Veementi proteste, in campo e sui social. Dopo pochi minuti, altro fattaccio: intervento in area della Roma, fallo di mano di Mancini. Rigore? No, ammonizione per Ibrahimovic. I rossoneri si sentano defraudati, ma ecco la classica "compensazione": ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) "e Varsi". Il giudizio dopo il pirotecnico 3-3 traè pressocché unanime: il grande protagonista in negativo è stato il direttore di gara, Piero. Nella ripresa, nel giro di pochi minuti, ilche riesce a scontentare tutti: prima il rigore assegnato alla(quello del 2-2) per un intervento di Bennacer su Pedro. Il fallo, in realtà, pare essere dello spagnolo anticipato dall'algerino del. Veementi proteste, in campo e sui social. Dopo pochi minuti, altro fattaccio: intervento in area della, fallo di mano di Mancini. Rigore? No, ammonizione per Ibrahimovic. I rossoneri si sentano defraudati, ma ecco la classica "compensazione": ...

