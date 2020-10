Milan-Roma, disastro Giacomelli-VAR: rigori inesistenti (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera a San Siro è andata in scena Milan-Roma, terminata 3 a 3 con un rigore per entrambe le squadre. Proprio sui penalty assegnati dall’arbitro Giacomelli si è da subito innescata una grande polemica: i rigori infatti erano inesistenti. E con una prestazione insufficiente Giacomelli e il VAR Luigi Nasca sono finiti sul banco degli imputati. Il primo rigore Siamo al 69′ minuto di gioco del big match, quando Bennacer nella propria area anticipa Pedro, che gli pesta il piede e carambola per terra. Giacomelli decide di assegnare il rigore ai giallorossi e né consulta il VAR e né viene corretto dal VAR. Se da un lato l’arbitro si mostra sicuro del penalty concesso il VAR non richiama l’attenzione del collega in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri sera a San Siro è andata in scena, terminata 3 a 3 con un rigore per entrambe le squadre. Proprio sui penalty assegnati dall’arbitrosi è da subito innescata una grande polemica: iinfatti erano. E con una prestazione insufficientee il VAR Luigi Nasca sono finiti sul banco degli imputati. Il primo rigore Siamo al 69′ minuto di gioco del big match, quando Bennacer nella propria area anticipa Pedro, che gli pesta il piede e carambola per terra.decide di assegnare il rigore ai giallorossi e né consulta il VAR e né viene corretto dal VAR. Se da un lato l’arbitro si mostra sicuro del penalty concesso il VAR non richiama l’attenzione del collega in ...

acmilan : ?? Hungry as ever, find out what new record @Ibra_official set in #MilanRoma ?? - pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - alessadrocava : @PinoVaccaro77 Il milan ha creato di piu ma la Roma ha fatto la sua onesta partita. Nel secondo tempo ha giocato al… - edojuve_ : RT @statutos__: min 90, milan 1-1 roma giacomelli: -