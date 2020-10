Mare Fuori su Rai 2 sesto e ultimo appuntamento mercoledì 28 ottobre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mare Fuori su Rai 2 ultime due puntate mercoledì 28 ottobre, trama e anticipazioni Mare Fuori su Rai 2 ultime due puntate mercoledì 28 ottobre per la serie tv italiana, prodotta da Rai Fiction e Picomedia con al centro le storie dei ragazzi dell’istituto di pena minorile di Napoli. Le puntate già trasmesse possono essere recuperate su Rai Play. Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni si scoprirà che l’Istituto ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi. Le puntate del 28 ottobre anticipazioni finale 1×11 Fai la cosa giusta: Massimo e Paola sono alla disperata ricerca di Carmine e un’intuizione li conduce al porto dove trovano il ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 28 ottobre 2020)su Rai 2 ultime due puntate mercoledì 28, trama e anticipazionisu Rai 2 ultime due puntate mercoledì 28per la serie tv italiana, prodotta da Rai Fiction e Picomedia con al centro le storie dei ragazzi dell’istituto di pena minorile di Napoli. Le puntate già trasmesse possono essere recuperate su Rai Play. Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni si scoprirà che l’Istituto ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi. Le puntate del 28anticipazioni finale 1×11 Fai la cosa giusta: Massimo e Paola sono alla disperata ricerca di Carmine e un’intuizione li conduce al porto dove trovano il ...

