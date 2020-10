Lockdown a Milano, scontro Ricciardi-Fontana (Di martedì 27 ottobre 2020) Stamane il consigliere del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, aveva dichiarato come fosse necessario un Lockdown mirato in alcune zone più critiche del paese. Tra queste, rientravano anche i capoluoghi di regione Milano e Napoli. Perentoria la risposta del governatore lombardo, Attilo Fontana: “Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di Lockdown”. “A Milano e Napoli”, aveva dichiarato Ricciardi, ”è impensabile qualsiasi attività che prevede l’avvicinarsi di persone negli spazi chiusi”. Ci troviamo, infatti, ha aggiunto, in presenza “di migliaia di soggetti asintomatici che tornano a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Stamane il consigliere del Ministero della Salute, Walter, aveva dichiarato come fosse necessario unmirato in alcune zone più critiche del paese. Tra queste, rientravano anche i capoluoghi di regionee Napoli. Perentoria la risposta del governatore lombardo, Attilo: “Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di”. “Ae Napoli”, aveva dichiarato, ”è impensabile qualsiasi attività che prevede l’avvicinarsi di persone negli spazi chiusi”. Ci troviamo, infatti, ha aggiunto, in presenza “di migliaia di soggetti asintomatici che tornano a ...

