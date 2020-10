L’ammissione di Ilaria Capua | “Abbiamo sbagliato a comunicare la gravità dell’emergenza”

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La virologasul Covid non si nasconde e ammette che ci sono stati problemi di comunicazione sulla gravità della situazione. “Abbiamo fallito la comunicazione dell’emergenza della situazione” ha detto la dottoressa dell’Università della Florida intervenendo a DiMartedì, dove in precedenza aveva parlato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. LEGGI ANCHE > Ricciardi, a Milano e Napoli si può “prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus”sul Covid fa il punto della situazionesul Covid ribadisce l’importanza dei comportamenti individuali per il contenimento della pandemia. Ospite nella trasmissione di La7, condotta da Giovanni ...