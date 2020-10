Islam, proteste contro Macron in tutto il mondo musulmano: “In Francia devono rinunciare ad alcuni diritti” (Di martedì 27 ottobre 2020) Non più solo Turchia e Pakistan. La miccia accesa dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan contro la Francia sta provocando esplosioni in tutto il mondo musulmano, con proteste formali dei governi e manifestazioni di piazza contro Emmanuel Macron, accusato di “Islamofobia” dal “sultano” per aver annunciato una stretta contro l’Islam radicale, dopo il brutale assassinio del professor Samuel Pety, e aver chiarito che la Francia non ha intenzione di piegare i valori fondanti della Repubblica a questo tipo di minacce. Ma attacchi a Macron arrivano anche dall’Islam europeo e italiano. Anche l’Iran accusa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Non più solo Turchia e Pakistan. La miccia accesa dal presidente turco Recep Tayyip Erdoganlasta provocando esplosioni inil, conformali dei governi e manifestazioni di piazzaEmmanuel, accusato di “ofobia” dal “sultano” per aver annunciato una strettal’radicale, dopo il brutale assassinio del professor Samuel Pety, e aver chiarito che lanon ha intenzione di piegare i valori fondanti della Repubblica a questo tipo di minacce. Ma attacchi aarrivano anche dall’europeo e italiano. Anche l’Iran accusa ...

No_Islam_ : Alle #Proteste di Milano hanno partecipato ragazzi di seconda e terza generazione, figli di arabi. Tutti equilibrat… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Francia #Turchia La propaganda di #Erdogan fa passare la sacrosanta di… - StefanoCovello : El Pais pubblica un articolo sul piano di Macron contro l'Islam radicale, che scatena un'ondata di proteste nei pae… - Rosario16305726 : RT @CavaleraDaniele: E PER SAMUEL SOLO TIMIDE PROTESTE? Samuel Paty insegnava ai propri alunni a ragionare con la testa. E per questo l'ha… - leomirti : RT @CavaleraDaniele: E PER SAMUEL SOLO TIMIDE PROTESTE? Samuel Paty insegnava ai propri alunni a ragionare con la testa. E per questo l'ha… -