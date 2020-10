Ilaria Capua choc | immunità di gregge o pecore morte Cosa sa del vaccino

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Inutile riporre troppe speranze sul, i virologi tornano a parlare di "immunità di".gela gli entusiasmi, tra tutti quelli del premier Giuseppe Conte, sull'arrivo della profilassi e la sua efficacia per debellare la pandemia di Covid-19. Lo fa usando un'immagine, quella delle "". La virologa che lavora negli Stati Uniti ha intervistata dal Corriere della Sera ha detto infatti che "ilsarà lento". Basta pensate quello per l'influenza: "Lo sappiamo fare e distribuire, eppure non si trova". "Non abbiamo certezza che quelli che sono in via di sviluppo siano efficaci e non sappiamo neanche se l'efficacia possa essere raggiunta con una dose o se ce ne vorranno di più, perché ...