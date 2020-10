Il mondo post Covid? Sarà con meno figli e più single (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - I tassi di natalità diminuiranno, le persone resteranno single più a lungo e i più bambini avranno difficoltà a sviluppare un sistema immunitario efficace per via del poco tempo trascorso all'aperto. Queste le principali conseguenze della pandemia secondo uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli esperti dell'Università della California a Los Angeles, che hanno esaminato 90 lavori precedenti per ipotizzare il modo in cui Covid-19 cambierà i comportamenti sociali e le norme di genere nel prossimo futuro. “Le gravidanze pianificate diminuiranno in risposta alla crisi sanitaria globale e a quella economica – afferma Martie Haselton dell'Università della California a Los Angeles – le persone rinvieranno ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - I tassi di natalità diminuiranno, le persone resterannopiù a lungo e i più bambini avranno difficoltà a sviluppare un sistema immunitario efficace per via del poco tempo trascorso all'aperto. Queste le principali conseguenze della pandemia secondo uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli esperti dell'Università della California a Los Angeles, che hanno esaminato 90 lavori precedenti per ipotizzare il modo in cui-19 cambierà i comportamenti sociali e le norme di genere nel prossimo futuro. “Le gravidanze pianificate diminuiranno in risa alla crisi sanitaria globale e a quella economica – afferma Martie Haselton dell'Università della California a Los Angeles – le persone rinvieranno ...

La pandemia sta evidenziando le debolezze della nostra società. La nostra specie non è programmata per cercare una comprensione precisa del mondo così come è in realtà”. Le politiche di distanziamento ...

Dpcm, cinema e teatri chiusi, da Favino a Nigro la rabbia vip con un post di lutto: «Questa storia non è più disponibile»

Cinema e teatri nuovamente chiusi, migliaia di lavoratori di nuovo a casa. Il mondo dello spettacolo si scaglia contro la decisione di Conte nel nuovo Dpcm di chiudere sale e intrattenimento. E ...

