Gualtieri promette: 'Ristori in tempi record'. Commercio: 'Stop a Natale brucerebbe 25 mld'
Nel pomeriggio il Cdm per mettere a punto le misure economiche a favore delle attività maggiormente colpite. Nelle lista dei beneficiari potrebbero comparire anche tassisti e Ncc

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri promette Gualtieri promette: aiuti a 350 mila imprese. Anche il mondo del calcio adesso batte cassa Il Tirreno Dpcm anti-Covid, Conte: “Indennizzi subito”

Dpcm anti-Covid, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rivolto alle categorie più colpite dall'emergenza: "Subito indennizzi" ...

Decreto Ristoro in arrivo: 2.000 euro a bar e ristoranti

E dopo il Dpcm il decreto sugli aiuti. Questa è diventata, dallo scorso marzo, una specie di prassi da parte del governo Conte. Una prassi dettata a grave crisi economica causata dal Covid e dalla nec ...

Dpcm anti-Covid, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rivolto alle categorie più colpite dall'emergenza: "Subito indennizzi"