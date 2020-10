GF Vip | Svelato il Segreto di Elisabetta Gregoraci!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Cosa ha dettoGregoraci a Pierpaolo Pretelli? Finalmente è stata fatta chiarezza sui messaggi in codice che la showgirl ha fatto sulla mano dell’ex velino nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ecco tutta la verità! Che cosa ha dettoGregoraci a Pierpaolo Pretelli? Ecco il significato dei messaggi in codice al GF Vip 5! I messaggi in codice diGregoraci al GF Vip 5 non sono certo passati inosservati. La showgirl calabrese ha fatto dei segni sulla mano di Pierpaolo Pretelli per comunicare qualcosa di moltoall’inquilino con cui ha costruito un rapporto speciale. Lo stesso Alfonso Signorini ha cercato di far chiarezza sui messaggi in codice della concorrente nella casa più spiata d’Italia. Ma che cosa ha detto...