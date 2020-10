Game of Thrones 8 l’ultima stagione in chiaro su Rai4 (Di martedì 27 ottobre 2020) Siamo alla fine e per chi non avesse avuto modo di vedere l’ottava e conclusiva stagione di Game of Thrones, su Rai4 in prima serata alle 21,20 da lunedì 2 novembre vanno in onda gli ultimi sei esaltanti episodi. Noi di TvZap siamo stati i fan della prima ora di questa magnifica serie, anche nei momenti che ci ha convinto meno, ci siamo letti i libri di George R.R. Martin da cui è nata (a proposito quando escono gli ultimi volumi?) e coglieremo l’occasione che offre Rai4 per rivederli tutti un’altra volta. Game of Thrones la fine, Emilia Clarke e Sophie Turner e l’addio a Daenerys e Sansa: ‘La nostra guardia è finita’ Per chiunque volesse fare un breve ripasso di sotto i link ad ogni singolo episodio visto in ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 27 ottobre 2020) Siamo alla fine e per chi non avesse avuto modo di vedere l’ottava e conclusivadiof, suin prima serata alle 21,20 da lunedì 2 novembre vanno in onda gli ultimi sei esaltanti episodi. Noi di TvZap siamo stati i fan della prima ora di questa magnifica serie, anche nei momenti che ci ha convinto meno, ci siamo letti i libri di George R.R. Martin da cui è nata (a proposito quando escono gli ultimi volumi?) e coglieremo l’occasione che offreper rivederli tutti un’altra volta.ofla fine, Emilia Clarke e Sophie Turner e l’addio a Daenerys e Sansa: ‘La nostra guardia è finita’ Per chiunque volesse fare un breve ripasso di sotto i link ad ogni singolo episodio visto in ...

Ultime Notizie dalla rete : Game Thrones Game of Thrones: tutti gli attori che hanno criticato l'ultima stagione Everyeye Serie TV Romulus, ma quanto si gode a vedere scene alla Game of Thrones recitate in latino!

Se le ultime quattro puntate non deludono, tra guerre, lotte di potere, colpi di scena e sentimenti potenti, Romulus si appresta a diventare la “nostra” Game of Thrones.

Game of Thrones: tutti gli attori che hanno criticato l'ultima stagione

Diversi membri del cast hanno difeso l'operato di David Benioff e Dan Weiss per il finale de Il Trono di Spade, ma molti altri li hanno criticati.

Se le ultime quattro puntate non deludono, tra guerre, lotte di potere, colpi di scena e sentimenti potenti, Romulus si appresta a diventare la "nostra" Game of Thrones. Diversi membri del cast hanno difeso l'operato di David Benioff e Dan Weiss per il finale de Il Trono di Spade, ma molti altri li hanno criticati.