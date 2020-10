Fresu a Dubai ma positivo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo Dario Vargiu, il Covid-19 ha colpito un altro dei migliori fantini in attività in Italia: Antonio. Risultato negativo al test obbligatorio richiestogli prima della partenza per gli Emirati ...

Ultime Notizie dalla rete : Fresu Dubai

Corriere dello Sport

Dopo Dario Vargiu, il Covid-19 ha colpito un altro dei migliori fantini in attività in Italia: Antonio Fresu. Risultato negativo al test ... nella foto), ieri ha raggiunto in aereo Dubai dove in ...