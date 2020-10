Decreto ristoro, al via il cdm. Gualtieri promette: «Indennizzi entro il 15 novembre». Gli interventi sul tavolo del governo (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Tempi record e risposte reali. È quello che promette il governo, travolto dalle critiche ma anche dalle manifestazioni di protesta, più o meno dure, che hanno accolto in tutta Italia la pubblicazione dell’ultimo Dpcm e le restrizioni per contrastare l’avanzata dei contagi da Coronavirus che di fatto rischiano di dare un colpo durissimo al tessuto produttivo del paese. Indennizzi in tempi record, certi e rapidi, promette il premier Giuseppe Conte, tra le fibrillazioni della maggioranza che pure non mancano, con Matteo Renzi che chiede modifiche al Decreto, «altrimenti andremo solo ad aumentare la disoccupazione». «Capisco la sofferenza di tutte le categorie. Ho firmato il Dpcm solo quando sono ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Tempi record e risposte reali. È quello cheil, travolto dalle critiche ma anche dalle manifestazioni di protesta, più o meno dure, che hanno accolto in tutta Italia la pubblicazione dell’ultimo Dpcm e le restrizioni per contrastare l’avanzata dei contagi da Coronavirus che di fatto rischiano di dare un colpo durissimo al tessuto produttivo del paese.in tempi record, certi e rapidi,il premier Giuseppe Conte, tra le fibrillazioni della maggioranza che pure non mancano, con Matteo Renzi che chiede modifiche al, «altrimenti andremo solo ad aumentare la disoccupazione». «Capisco la sofferenza di tutte le categorie. Ho firmato il Dpcm solo quando sono ...

Linkiesta : Tre #dpcm in undici giorni, un decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, ristoranti aperti la domenica, i… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri, #ristori in tempi record e fino al doppio. Il ministro illustra le misure alle categorie, a ristoranti… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Decreto ristoro, al via il cdm. Gualtieri promette: «Indennizzi entro il 15 novembre». Gli interventi sul tavolo del govern… - NIdiLCGIL : ??#DecretoRistoro. Sindacati: il Governo non dimentichi ancora le decine di migliaia di somministrati, atipici e pr… -