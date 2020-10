Covid, meno positivi in 24ore ma contagi in crescita nelle zone rosse (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCala il numero giornaliero dei positivi al Coronavirus nel Casertano, ma resta comunque molto alto: oggi sono 430 in più rispetto a ieri, quando erano stati 580 in più rispetto al giorno precedente con una percentuale del 30% dei contagi rispetto ai tamponi. Oggi, con 1597 tamponi effettuati, la percentuale di positivi è di poco superiore al 25%. Quattro i decessi, proprio come ieri, per un totale di 83 persone decedute causa Covid da inizio pandemia. Una buona notizia è rappresentata dal numero di guariti, che sono 78 rispetto alle 24 ore precedenti. I dati sono nel consueto report quotidiano pubblicato dall’Asl di Caserta, che attesta anche la crescita, meno marcata però rispetto agli ultimi giorni, del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCala il numero giornaliero deial Coronavirus nel Casertano, ma resta comunque molto alto: oggi sono 430 in più rispetto a ieri, quando erano stati 580 in più rispetto al giorno precedente con una percentuale del 30% deirispetto ai tamponi. Oggi, con 1597 tamponi effettuati, la percentuale diè di poco superiore al 25%. Quattro i decessi, proprio come ieri, per un totale di 83 persone decedute causada inizio pandemia. Una buona notizia è rappresentata dal numero di guariti, che sono 78 rispetto alle 24 ore precedenti. I dati sono nel consueto report quotidiano pubblicato dall’Asl di Caserta, che attesta anche lamarcata però rispetto agli ultimi giorni, del ...

matteorenzi : Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il… - Agenzia_Ansa : #Covid Calano i #contagi, oltre 4 mila in meno ma sono stati effettuati 40mila tamponi in meno. Aumentano le vittim… - Agenzia_Ansa : #Covid: in calo i #contagi, 17 mila nelle ultime 24 ore. I #decessi sono 141. In calo anche il numero di #tamponi:… - Italia_Notizie : Colossi farmaceutici Usa abbassano le previsioni di ricavi. Meno vendite di medicinali che non hanno a che fare con… - forza_italia : RT @S_Giacomoni: #Covid: servono pace fiscale e moratoria scadenze fiscali! Eventi straordinari impongono scelte di carattere straordinari… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno Il mondo post Covid? Sarà con meno figli e più single AGI - Agenzia Italia Il governatore ligure, ospite di Non Stop News, ha commentato le misure restrittive introdotte con il nuovo Dpcm

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato le nuove restrizioni per contenere il contagio da Covid, introdotte dall’ultimo Dpcm. “La situazione è diversa nelle varie zone, tra cit ...

Coronavirus, Pregliasco: Dpcm mitigherà contagi fra 8-15 giorni

Roma, 27 ott. (askanews) - Con l'ultimo Dpcm 'credo che si avrà una mitigazione dei contagi, lo spero, fra 15 giorni. Diciamo che fra 4-5 giorni ...

