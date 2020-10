Covid, in Sicilia e Calabria serve l'autocertificazione per spostarsi dopo il coprifuoco (Di martedì 27 ottobre 2020) Bisogna circolare con l'autocertificazione solo in quelle regioni dove le ordinanze regionali prevedono il coprifuoco. Lo precisa la circolare esplicativa del Dpcm inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 ottobre 2020) Bisogna circolare con l'solo in quelle regioni dove le ordinanze regionali prevedono il. Lo precisa la circolare esplicativa del Dpcm inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto...

Infomessina : Coronavirus, in Sicilia sono 860 i nuovi casi in Sicilia, 52 positivi a Messina - Jade50021492 : @AnsaSicilia Presidente la prima minchiata fatta in estate promuovendo demagogicamente una Sicilia covid free..Sbag… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Stremata dopo ore di attesa, si stende sul volante dell'ambulanza. La foto virale dell'infermiera a Palermo. - EmmeReports : «Tu ci chiudi, tu ci paghi» prosegue la mobilitazione a Palermo contro il DPCM - TgrSicilia : Stremata dopo ore di attesa, si stende sul volante dell'ambulanza. La foto virale dell'infermiera a Palermo. -