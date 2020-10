Ascolti tv lunedì 26 ottobre: Io ti cercherò, Grande Fratello Vip, Report (Di martedì 27 ottobre 2020) Ascolti tv lunedì 26 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 26 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Io ti cercherò – Due padri, mentre su Canale 5 è tornato l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 26 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 26 ottobre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Preserale I dati ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020)tv lunedì 262020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 262020? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Io ti cercherò – Due padri, mentre su Canale 5 è tornato l’appuntamento con ilVip. Ma chi ha totalizzato i maggioritv lunedì 262020? Di seguito tutti i dati.tv 262020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Preserale I dati ...

trashpleaseee : Secondo me gli ascolti di questa puntata saranno calati rispetto a quelli delle altre puntate (quelle del lunedì) #GFVIP - bdu_tv : RT @pomeriggio5: Una moka gigante per il super #caffeuccio del lunedì! ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi… - BarbaraDUrso18 : RT @pomeriggio5: Una moka gigante per il super #caffeuccio del lunedì! ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi… - pascaziomarco : RT @pomeriggio5: Una moka gigante per il super #caffeuccio del lunedì! ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi… - pomeriggio5 : Una moka gigante per il super #caffeuccio del lunedì! ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti paz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì “Il Commissario Ricciardi”: si torna a girare a Taranto? Corriere di Taranto