Ascolti TV | Lunedì 26 Ottobre 2020 Io Ti Cercherò 18 5% 4 | 4 mln | GF Vip 19 2% 3 | 1 mln Intante 3% | Detto Fatto 4 9% anteprima 3 7%

(Di martedì 27 ottobre 2020) Pretelli e Gregoraci (Us Endemol Shiine) Nella serata di ieri, lunedì 26, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Io Ti Cercherò ha conquistato 4.374.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.11 – la tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.114.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Rai2 il documentario sulle Presidenziali americane The Choice – La Scelta ha interessato 656.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Jack Ryan – L’Iniziazione ha intrattenuto 1.351.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.329.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% (presentazione di 10 minuti: 1.696.000 – 6.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.211.000 spettatori con il ...